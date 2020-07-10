الموقف الوبائي: حصيلة الإصابات اليومية تقترب من 3000


الموقف الوبائي: حصيلة الإصابات اليومية تقترب من 3000
2020/07/10 | 19:12 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي للإصابات بفيروس كورونا في العراق. 

قالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12054) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (661090)

أضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2848) أصابة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   458

بغداد / الكرخ     422

مدينة الطب        97

النجف الأشرف    194

السليمانية            189 

أربيل                 106

دهوك                 3                 

كربلاء             80

كركوك              152

ديالى                91

واسط                 496            

البصرة             122

ميسان              76

بابل                   91

الديوانية              91

ذي قار               78

الأنبار                9

المثنى               45

نينوى               23

صلاح الدين       25

     الشفاء:  1878  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   306  

بغداد الكرخ     218   

مدينة الطب      8     

النجف           72 

السليمانية       10         

أربيل           54                  

كربلاء        114 

كركوك       103   

ديالى          90 

واسط         152 

البصرة       99

ميسان          211 

بابل           64 

الديوانية       85   

ذي قار        95

الأنبار         24 

المثنى        132  

نينوى          25 

صلاح الدين     16    

- الوفيات  78     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     9

بغداد الكرخ        7

مدينة الطب        3

السليمانية        8

اربيل             4                     

كربلاء          3

كركوك         6  

واسط           2

البصرة         9

ميسان         3

بابل           1 

الديوانية       5 

ذي قار        12 

الأنبار         1   

نينوى        3 

المثنى        1 

صلاح الدين    1  

 مجموع الإصابات :  72460مجموع حالات الشفاء : 41380الراقدون الكلي:      28120الراقدون في العناية المركزة:  404مجموع الوفيات:   2960". اقرأ/ي أيضًا: 

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