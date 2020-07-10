الموقف الوبائي: حصيلة الإصابات اليومية تقترب من 3000

قالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12054) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (661090)
أضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2848) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 458
بغداد / الكرخ 422
مدينة الطب 97
النجف الأشرف 194
السليمانية 189
أربيل 106
دهوك 3
كربلاء 80
كركوك 152
ديالى 91
واسط 496
البصرة 122
ميسان 76
بابل 91
الديوانية 91
ذي قار 78
الأنبار 9
المثنى 45
نينوى 23
صلاح الدين 25
الشفاء: 1878 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 306
بغداد الكرخ 218
مدينة الطب 8
النجف 72
السليمانية 10
أربيل 54
كربلاء 114
كركوك 103
ديالى 90
واسط 152
البصرة 99
ميسان 211
بابل 64
الديوانية 85
ذي قار 95
الأنبار 24
المثنى 132
نينوى 25
صلاح الدين 16
- الوفيات 78 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 3
السليمانية 8
اربيل 4
كربلاء 3
كركوك 6
واسط 2
البصرة 9
ميسان 3
بابل 1
الديوانية 5
ذي قار 12
الأنبار 1
نينوى 3
المثنى 1
صلاح الدين 1
مجموع الإصابات : 72460مجموع حالات الشفاء : 41380الراقدون الكلي: 28120الراقدون في العناية المركزة: 404مجموع الوفيات: 2960". اقرأ/ي أيضًا:
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