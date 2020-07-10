2020/07/10 | 19:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي للإصابات بفيروس كورونا في العراق.

قالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12054) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (661090)

أضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2848) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 458

بغداد / الكرخ 422

مدينة الطب 97

النجف الأشرف 194

السليمانية 189

أربيل 106

دهوك 3

كربلاء 80

كركوك 152

ديالى 91

واسط 496

البصرة 122

ميسان 76

بابل 91

الديوانية 91

ذي قار 78

الأنبار 9

المثنى 45

نينوى 23

صلاح الدين 25

الشفاء: 1878 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 306

بغداد الكرخ 218

مدينة الطب 8

النجف 72

السليمانية 10

أربيل 54

كربلاء 114

كركوك 103

ديالى 90

واسط 152

البصرة 99

ميسان 211

بابل 64

الديوانية 85

ذي قار 95

الأنبار 24

المثنى 132

نينوى 25

صلاح الدين 16

- الوفيات 78 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 3

السليمانية 8

اربيل 4

كربلاء 3

كركوك 6

واسط 2

البصرة 9

ميسان 3

بابل 1

الديوانية 5

ذي قار 12

الأنبار 1

نينوى 3

المثنى 1

صلاح الدين 1

مجموع الإصابات : 72460مجموع حالات الشفاء : 41380الراقدون الكلي: 28120الراقدون في العناية المركزة: 404مجموع الوفيات: 2960". اقرأ/ي أيضًا:

كورونا يضرب السجون بأكثر من 100 إصابة..



حقوق الإنسان تحذر

العراق..



حصيلة الإصابات بالفيروس القاتل ترتفع إلى نحو 70 ألف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: حصيلة الإصابات اليومية تقترب من 3000) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: حصيلة الإصابات اليومية تقترب من 3000) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).