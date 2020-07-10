2020/07/10 | 19:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: من غير المرجح أننا نستطيع القضاء على فيروس كورونا في الظروف الحالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: من غير المرجح أننا نستطيع القضاء على فيروس كورونا في الظروف الحالية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: من غير المرجح أننا نستطيع القضاء على فيروس كورونا في الظروف الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).