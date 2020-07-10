"رسالة من روج آفا".. الفنان شيرو بطي يغني للوحدة الكوردية

2020/07/10 | 19:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان شيرو بطي

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