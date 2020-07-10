ارتفاع اصابات كورونا في العراق و78 وفاة خلال 24 ساعة

2020/07/10 | 19:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادات اصابات كورونا في العراق بشكل ملحوظ خلال الشهر الاخير

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