القنصل الفرنسي بأربيل: ستبقى فرنسا حليفة لاقليم كوردستان في اي ظرف

2020/07/10 | 19:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القنصل الفرنسي في اربيل ، أوليفي ديكوتيني

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