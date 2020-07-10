تدهور الكهرباء..هل يعيدنا الى العصر الحجري؟؟!!

2020/07/10 | 19:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب كل الدلائل والمؤشرات تدل على أن وزارة الكهرباء تريد أن تعيد العراق الى العصر الحجري، بعد إن وصلت ساعات التجهيز في عهدها الحالي وبخاصة في العاصمة بغداد وحتى المحافظات، الى أسوأ عهود الوزارة ترديا وانحدارا، في صيف تفوق حرارته درجة الغليان!! والطامة الكبرى أنه لا يلوح في الأفق مايؤكد وجود خطط لوزارة الكهرباء […]

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