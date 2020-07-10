إصابة ضابطين إسرائيليين جراء اشتباكات مع مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

2020/07/10 | 19:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة عن إصابة ضابطين من شرطة الحدود بجروح طفيفة جراء اشتباكات مع مستوطنين متطرفين قرب مستوطنة يتسهار الدينية شمال الضفة الغربية المحتلة.وأكدت الشرطة أن نحو 30 مستوطنا متطرفا من جماعة “شبيبة التلال” وصلوا منطقة عسكرية مغلقة تدعى “كيباه سروغا” قرب المستوطنة المذكورة بهدف إعادة إعمار مبنى غير قانوني […]

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