الصحة العالمية : من غير المرجح أننا نستطيع القضاء على فيروس كورونا في الضروف الحالية

2020/07/10 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن القضاء على فيروس كورونا المستجد أمر غير مرجح في الظروف الحالية في العالم.

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