القوى ينعى القيادية في التحالف غيداء كمبش

2020/07/10 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى تحالف القوى العراقية، اليوم الجمعة، النائبة عن الكتلة غيداء كمبش بعد وفاتها نتيجة للاصابة بفايروس كورونا.وقال التحالف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “ببالغ الحزن والاسى ينعى تحالف القوى العراقية القيادية فيه النائبة غيداء كمبش، رئيس لجنة التعليم العلاي النيابية والتي وافاها اجل الله بعد صراع مع جائحة كورونا.واضاف التحالف، “لقد كانت …

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