نائب عنها: امرلي الصمود اصبحت منعدمة رغم أنها خط الصد الأول

2020/07/10 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي امرلي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء بزيارة المحافظة وبالأخص قضاء امرلي للاطلاع على وضعها الخدمي المتهالك بعد ملحمة التصدي بوجه الإرهاب الداعشي.وقال امرلي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه،، أننا “بالوقت الذي نطالب فيه رئيس الوزراء بزيارة امرلي ومحافظة صلاح الدين للإطلاع على تردي الخدمات والبنى التحتية …

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