2020/07/10 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ديالى تتخذ اجراءات وقائية مشددة في معبرين حدوديين مع ايران مع قرب استئناف التبادل التجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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