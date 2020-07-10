2020/07/10 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي : رحيل كمبش خسارة كبيرة للسلطة التشريعية والشرائح الاكاديمية والتعليمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : رحيل كمبش خسارة كبيرة للسلطة التشريعية والشرائح الاكاديمية والتعليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : رحيل كمبش خسارة كبيرة للسلطة التشريعية والشرائح الاكاديمية والتعليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).