2020/07/10 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بإعادة العمل في جميع المستشفيات المتلكئة في العراق.وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي اثناء زيارته محافظة الديوانية، إن “العمل بدأ في المستشفى التركي في كربلاء، وسينجز العمل فيها في نهاية الشهر الجاري”، لافتا إلى أنه “تم حلحلة المشاكل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة : الكاظمي وجّه بإعادة العمل في جميع المستشفيات المتلكئة المركز الخبري الوطني.

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