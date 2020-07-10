اللقاح الألماني الأميركي.. خطوة أخيرة قبل الطرح في الأسواق

2020/07/10 | 20:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية، بيوتك، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه واثق من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية للقاح فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام.وتعمل الشركة رفقة شركة "فايزر" الأميركية ضمن الجهود العالمية المبذولة في سباق تطوير اللقاح.وقال أوغور شاهين، المؤسس المشارك والرئيس التنفذي للشركة، للصحيفة إن الشركة قادرة على إنتاج مئات ملايين الجرعات حتى قبل حصولها على الموافقة، مضيفا أنه يمكن إنتاج مليار جرعة بحلول 2021.وبيوتك هي في الأصل شركة للتكنولوجيا الحيوية لعلاج السرطان، وهي واحدة من 17 شركة في جميع أنحاء العالم بدأت تجارب على البشر على لقاح لفيروس كورونا.وتأسست الشركة، ومقرها في مدينة ماينز وهي مدرجة في بورصة ناسداك، في عام 2008 من قبل الدكتور شاهين وزوجته، الدكتورة أوزليم تورسي، وكلاهما من أبناء المهاجرين الأتراك.ويعمل اللقاح عن طريق تحفيز نمو الأجسام المضادة بمعدلات مساوية أو أعلى مقارنة مع من أصيبوا بعدوى كورونا، ويعتمد على رمز جيني لجهاز الحمض النووي الريبي يفعّل إنتاج الخلايا لأجسام مضادة خاصة بالتصدي لكورونا.وتتوقع الشركة أن تبدأ المرحلة النهائية من عملية الاختبار، المعروفة باسم تجارب المرحلة الثالثة، في نهاية يوليو.ويتضمن ذلك إجراء دراسة عشوائية للقاح من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام، تحصل بعد ذلك الشركة على الموافقة لدخول الأسواق في جميع أنحاء العالم.ومن شأن شراكة بيوتك مع شركة فايزر في الولايات المتحدة، فضلاً عن شراكات أخرى مع شركات دولية مثل شركة شنغهاي فوسون المحدودة للأدوية في الصين، أن تمكن الشركة من إنتاج كميات هائلة من جرعات اللقاح بسرعة للسوق العالمية.

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