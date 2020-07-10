الكشف عن أول تحرك عسكري صوب منافذ حدودية مع إيران

2020/07/10 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مدير ناحية مندلي وكالة، مازن الخزاعي، اليوم الجمعة، عن وصول قوات من التدخل السريع التابعة لمحافظة ديالى، الى منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران.وقال الخزاعي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، ان “سرية من قوات التدخل السريع وصلت منفذ مندلي وتولت تأمينه وحمايته ومنع أي عمليات تهريب غير قانونية في […]

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