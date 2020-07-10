بالصور: الكشف عن لقاء سابق لـ”أبو مهدي المهندس” مع وفد أجنبي.. وحدث رفض الاعلان عنه في حينها!

2020/07/10 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، اليوم الجمعة، عن تكريم وفد عسكري روسي لنائب رئيس هيئة الحشد الراحل ابو مهدي المهندس، وبينما نشر صورة المهندس مع الوفد، اكد ان الاخير رفض الكشف عن الموضوع في حينها.وقال العقابي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “حققت قواتنا الأمنية انتصارات على الارهاب […]

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