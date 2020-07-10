كوردستان تسجل 11 وفاة و211 اصابة كورونا خلال 24 ساعة

2020/07/10 | 20:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت اصابات ووفيات كورونا في اقليم كوردستان مؤخرا

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