2020/07/10 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى رحيل الفنان لوثر ايشو..شقيقه بولص ادم لـ(الزمان ):اللوحة وطن والوطن مفتاح كل فن سامر الياس سعيد هل يموت فن الفنان وتنتهي لوحاته بمجرد رحيله الى دار البقاء ..يبدو السؤال فلسفيا لكنه لايستقيم مع رحيل الفنان لوثر ايشو وذلك في 18 حزيران (يونيو)من عام 2011 فذلك الرحيل لم يخمد تلك […]

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