2020/07/10 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقراء الوطن ومرارة العيش كنا وما زلنا نطمح في ان يكون القادم افضل في العيش الكريم لنا ولعوائلنا التي عانت من الفقر لسياسات حكومات فاسدة وتدهور الجانب المعيشي والخدمي ايتام من عوائل الشهداء وفقراء وطن وبطالة الخريجين وزاد الطين بله كورونا وتداعيتها على الاقتصاد الوطني العراقي هناك من لايجد قوته اليومي […]

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