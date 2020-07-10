2020/07/10 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس وليلى وظلم العادات عبير حامد صليبي رغم انعدام التواصل الاجتماعي ووسائل التكنلوجية في القرون الماضية لكن جميعنا نتفق كان العلاقات العاطفية اكثر نقاوة واكثر تمسك من الان انتشرت العلاقات التي تدعو للحب منذ القدم ، فعرفها الإنسان بغريزة وضعها الله في عباده ، هذه الغريزة كانت السبب الرئيس في بقاء […]

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