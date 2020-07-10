تصريحات “يائسة” من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

2020/07/10 | 20:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال الدكتور مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنه من غير المرجح أن يتم القضاء تماماً على فيروس كورونا المستجد.وأضاف في إفادة عبر الإنترنت من جنيف “في الوضع الراهن، من غير المرجح أن نتمكن من محو هذا الفيروس”.وقال إن القضاء على بؤر التفشي قد تمكن […]

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