منظمة الصحة تعلن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا في العالم

2020/07/10 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي في العالم، حيث تم رصد 228102 حالة.

وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من الجمعة، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 228102 حالتين، مقابل 204967 في إحصائية أمس الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 12102328 حالة.

ويمثل هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، وتم تسجيل الزيادة الأعلى السابقة يوم 4 يوليو وبلغت 212626 حالة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 5565 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5575 في إحصائية أمس الخميس، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 551046.

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