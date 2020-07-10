مانشستر سيتي يسخر من ريال مدريد بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

2020/07/10 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

علق حساب مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تغريدة تشير بمقابلة فريق ريال مدريد ليوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020 والتي أجريت في سويسرا ظهر اليوم الجمعة.

وأوقعت القرعة الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة نارية أمام الفائز من لقاء أولمبيك ليون الفرنسي ضد يوفنتوس الإيطالي.

وكان السيد توماس رونسيرو صحفي جريدة الآس الإسبانية كان قد كتب تغريدة يؤكد أنه:" ينتظر مواجهة بين ريال مدريد ويوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأعاد حساب مانشستر سيتي تغريد هذه التغريدة معلقاً علياً بتعبير اعتقده البعض بأنه سخرية كبيرة من نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزاً مهماً في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بالفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي يقربه من الدور القادم.

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