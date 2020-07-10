الحشد الشعبي يعلن مسك” امني” لاكثر من 15 كم من حدود ديالى مع صلاح الدين

2020/07/10 | 20:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الحشد الشعبي في ديالى، الجمعة، عن مسك امني لاكثر من 15 كم من الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي تمسك حاليا اكثر من 15كم من الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وديالى من جهة الاخيرة وهي تقوم بواجب فعال في […]

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