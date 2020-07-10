نظارات “هواوي” الذكية ستزود بكاميرات “خفية” دوارة

2020/07/10 | 20:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “هواوي” الصينية الرائدة تجهز حاليا نظارات جديدة ذكية مزودة لأول مرة في العالم بكاميرات فريدة من نوعها.وأوضح موقع “أندرويد هيدلاينز” التقني المتخصص أن “هواوي” ستزود نظاراتها الذكية بكاميرات منبثقة “مخفية” دوارة.وسيمكن لكاميرات نظارات هواوي الذكية التقاط الصور بزاوية تصوير 360 درجة.​وحصلت تلك النظارات على […]

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