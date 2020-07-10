الصحة العالمية: من غير المرجح القضاء على كورونا في الظروف الحالية

2020/07/10 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية أن القضاء على فيروس كورونا المستجد أمر غير مرجح في الظروف الحالية في العالم.وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، “من غير المرجح في الأوضاع الحالية أننا نستطيع استئصال فيروس كورونا أو القضاء عليه”.وشدد رايان، على ضرورة التركيز على إخماد بؤر انتشار الفيروس، …

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