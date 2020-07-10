جموع غفيرة شاركت في مراسم تشييع الشيخ محمد الكسنزاني | تغطية خاصة

2020/07/10 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

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شارك آلاف من المواطنين واتباع الطريقة الكسنزانية على وجه الخصوص في تشييع جثمان الشيخ محمد عبد الكريم الكسنزاني، زعيم الطريقة والذي وافاه الأجل في الرابع من تموز الجاري، خلال رحلة علاجية بالولايات المتحدة الامريكية عن عمر ناهز الاثنين والثمانين عاما.

وبدأت مراسم التشييع الخاصة فور وصول الطائرة الحاملة للجثمان الى مطار السليمانية حيث وارى الفقيد الثرى في المقر الرئيسي للتكية الكسنزانية بالمحافظة.

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