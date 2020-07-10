الصحة: تم فتح مختبر خاص لفحص الراغبين بالسفر

2020/07/10 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن الأيام الـ10 الأخيرة لم تتضاعف بها أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيما لفتت الى أنه تم فتح مختبر خاص لفحص الراغبين بالسفر

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