2020/07/10 | 20:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس الأعلى بذكرى تحرير الموصل: المرجعية هي من أذكت روح الأقدام والتضحية بنفوس العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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