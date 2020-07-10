2020/07/10 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أعلنت منظمة الجودة “روس كاتشيستفو” الروسية التي تضم مجموعة خبراء، أن المشترين هذه الأيام يفضلون الخبز المصنوع من أنواع غير تقليدية من الدقيق أو تلك التي تحتوي على بذور مختلفة أو الخبز الخالي من الخميرة.قالت السكرتيرة العلمية لمعهد أبحاث صناعة المخابز، أولغا تيورينا، إنه من المستحيل صنع الخبز دون دقيق القمح والجاودار، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يبينون ميزات الخبز الصحي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يبينون ميزات الخبز الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).