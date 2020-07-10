2020/07/10 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ديالى يدعو الكاظمي لوضع حد للإعتداءات على المدنيين أمل عودة المدينة الصناعية في بني سعد يصبح بعيد المنال ديالى ــ سلام الشمري أعلنت ناحية بني سعد في محافظة ديالى ، بأن امل عودة المدينة الصناعية اصبح بعيد المنال ، فيما اكدت ان 15 معمل اغلق ابوابه .وقال مدير ناحية […]

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