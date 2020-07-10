2020/07/10 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطوب أحسن لو مكواري دور الأهازيج بإشعال الحماس بين الجماهير – مريم لطفي تعرف الاهزوجة على انها نوعا من الاناشيد الشعبية الغنائية، وهزج المغني اي ترنم في غناءه ، والهزج بحر من بحور الشعر العربي وسمي كذلك لتقارب اجزاءه ،ولايصاحب الاهزوجة اي نوع من انواع الالات الموسيقية ،بل تعتمد على المد الطويل للكلمات […]

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