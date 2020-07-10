2020/07/10 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف عراقيون ..ضرورة وطنية أم تكتيك مرحلي – عبدالله الفارس تعددت أدبيات الديمقراطية في دعم المشروع الحكومي منها ما كان شعبيا ً أو نخبويا ً أو عن طريق بعض وسئل الإعلام أو غيرها من الطرق التي تقتضيها الضرورة السياسية ..وفي العراق – الذي يعتبر من الدول التي راهقت في موضوعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عراقيون .. ضرورة وطنية أم تكتيك مرحلي – عبدالله الفارس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عراقيون .. ضرورة وطنية أم تكتيك مرحلي – عبدالله الفارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).