اعتقال أكثر من 100 شخص من جنسيات مختلفة بسبب لعبة قمار “عابرة للحدود”!

2020/07/10 | 20:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في قصة أشبه بأفلام هوليوود، تمكنت السلطات الصينية من القبض على 108 أشخاص، شاركوا بلعبة قمار دولية عبر الإنترنت، وصلت قيمة المراهنات فيها إلى 50 مليون دولار أمريكي.وبحسب وكالة “شينخوا” الصينية، فقد ألقت الشرطة في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم، جنوب الصين، القبض على 108 من المشتبه فيهم بتنظيمهم مقامرة عبر الحدود […]

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