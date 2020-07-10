ثاني عضو بنقابة صحفيي كوردستان ينال منه كورونا

2020/07/10 | 21:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت نقابة صحفيي كوردستان، الجمعة، بوفاة صحفي جراء إصابته بفيروس كورونا وهو ثاني عضو في النقابة ينال منه الفيروس.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الصحفي عدنان سبينيا برخو توفي اليوم في أحد مستشفيات الموصل جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت أن برخو عضو في نقابة صحفيي كوردستان، معبرة عن أسفها لفقدان ثاني عضو في النقابة لحياته جراء كورونا منذ ظهور الجائحة.

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