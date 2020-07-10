ميسان تسجل رقماً قياسياً بعدد حالات الشفاء

2020/07/10 | 21:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، عن تسجيلها رقما قياسيا بعدد حالات الشفاء من الإصابة بفايروس كورونا.وقال بيان الدائرة أنها سجلت،اليوم الجمعة، ٢١١حالة شفاء،مقابل ٧٦ إصابة جديدة، فيما توفي 3 مصابين.وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت على مناطق (الجديدة ، المحمودية ، حي المعلمين الجديد ، السرية ، حي الشهداء ، العوفية،ابو رمانة […]

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