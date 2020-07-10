عندما يصبح القضاء عصا بيد السياسي قضية العيساوي انموذجاً..

2020/07/10 | 21:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي قاسم الكعبي… بعض النَظر عن صدق أو عدم صدق أو صيغة المبالغة من عدمها فيما نقل عن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ، أبان الحرب العالمية الثانية والذي يُعد أنموذج القائد الذي يحترم سلطة القضاء إلى حد لا يمكن تصديقه اليوم ، أوَدُ أن أنقل لكم اليوم قصتين كبيرتين لهذا القائد لعل هناك […]

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