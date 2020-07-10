2020/07/10 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعدية تغلق أحد طرقها البرية لأغراض الصيانة ديالى ــ سلام الشمري اكدت ناحية السعدية التابعة لمحافظة ديالى ، اغلاق ما اسمته شريان حمرين لليوم الثاني على التوالي.وقال مدير بلدية ناحية السعدية علاء الزبيدي لــ(الزمان ) امس، ان (طريق بحيرة حمرين الاستراتيجي مغلق لليوم الثاني على التوالي مع وجود استثناءات للحالات […]

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