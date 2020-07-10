2020/07/10 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري يقترح إعتماد التراكمي لطلبة السادس الإعدادي بغداد – الزمان اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اعتماد المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الإعدادي بجميع فروعه، مع إضافة عشر درجات، وجعل مسألة أداء الامتحانات اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة، محذرةً من تحول المراكز الامتحانية إلى بؤر لتفشي وباء كورونا.وقال رئيس اللجنة قتيبة […]

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