2020/07/10 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كردستان تستنجد بداخلية الإقليم وتحذّر من كارثة دخول الآلاف من أتباع كسنزان إلى السليمانية للمشاركة في تشييع مرشدهم السليمانية – الزمان دخل الآلاف من مريدي الطريقة الصوفية الكسنزانية من ايران إلى العراق وتحديدا الى إقليم كردستان من خلال معبر باشماخ دون القيام بالإجراءات الرسمية وفحص فيروس كورونا، وذلك للمشاركة في مراسم تشييع […]

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