المحكمة الخاصة بلبنان تحدد موعد النطق بالحكم في جريمة اغتيال الحريري

2020/07/10 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، تحديد يوم 7 أغسطس موعدا للنطق العلني بالحكم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

وكانت المحكمة الدولية أرجأت في وقت سابق النطق بالحكم، والذي كان مقررا صدوره منتصف شهر يونيو، بسبب وباء كورونا وما يرافقه من حجر عام في لبنان والعالم.

وتتهم المحكمة الدولية التي تم تشكيلها عقب اغتيال الحريري في العام 2005، 4 عناصر من "حزب الله" صار بعضهم في عداد الأموات، وعلى رأسهم القائد العسكري مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا في ظروف غامضة.

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن يصيب القلب أيضا.

وقال ديرك فيسترمان المشرف على الدراسة التي أجراها المستشفى الجامعي "هامبورغ - غبندورف" في هامبورغ، إن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن

بغداد اليوم- متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية أن القضاء على فيروس كورونا المستجد أمر غير مرجح في الظروف الحالية في العالم.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "من غير المرجح في الأوضاع الحالية أننا

بغداد اليوم- متابعة

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الفيتو الروسي في مجلس الأمن على مشروع قرار حول سوريا، محاولة أخرى لتشويه الحقائق من أجل مصالح ضيقة.

الخارجية الروسية ردا على بومبيو: يحاول تشويه

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