الصحة العراقية تعلن فتح مختبر خاص لفحص الراغبين بالسفر

2020/07/10 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قالت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن الأيام الـ10 الأخيرة لم تتضاعف بها أعداد الإصابا...





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