الانبار تعلن زيادة ساعات تجهيز الكهرباء للفلوجة وتؤكد قرب افتتاح محطة القاطع الجنوبي 

2020/07/10 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد الدليمي ، الجمعة ، عن زيادة ساعات تجهيز احياء المدينة بالكهرباء الوطنية .وقال الدليمي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الفلوجة المحلية وبحضور رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي اجتمعت مع مدراء المحطات الكهربائية من اجل تذليل كافة المعوقات التي تحول دون […]

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