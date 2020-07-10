المحكمة الخاصة بلبنان تحدد موعد النطق بالحكم في جريمة اغتيال الحريري

2020/07/10 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، تحديد يوم 7 اب موعدا للنطق العلني بالحكم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.وكانت المحكمة الدولية أرجأت في وقت سابق النطق بالحكم، والذي كان مقررا صدوره منتصف شهر يونيو، بسبب وباء كورونا وما يرافقه من حجر عام في لبنان والعالم.وتتهم المحكمة الدولية التي تم تشكيلها …

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