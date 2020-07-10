المؤشرات “تتصاعد” بعد الحوادث السبعة.. إيران تتهيء لـ”شيء ما”: هل سيكون ردًا عسكريًا؟

2020/07/10 | 21:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأ الحديث عن استعداد ايران لرد عسكري على ما تعرضت له من هجمات “غامضة” خلال الاسبوع الماضي من انفجارات استهدفت مواقع نووية ومنشات طبية، حتى ارتفعت الهجمات الى اكثر من نحو 7 هجمات خلال فترة قصيرة، فيما تشير اصابع الاتهام الى اسرائيل.وكتب الصحفي الايراني، محمد مجيد، في تغريدة رصدتها “يس […]

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