2020/07/10 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذكرى تحرير الموصل ..ا لمجلس الاعلى يدعو الى رص الصفوف وتجاوز المصالح الخاصة لازالة آثار الحرب ومعاناة النازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 21:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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