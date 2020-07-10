ريال مدريد يتلقى ضربة قبل أمتار من نهاية الدوري

2020/07/10 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم لضربة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم بإصابة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو في العضلة المقربة بفخذه الأيسر وفق ما أفاد النادي الجمعة.

وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أن مارسيلو (32 عاما) تعرض "لإصابة في العضلة المقربة اليسرى وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب.

إلا أن صحيفة "أس" المدريدية أفادت أن الدولي البرازيلي "سيغيب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.



وسيعود إلى دوري الأبطال" الذي تستكمل منافساته في السابع من أغسطس.

ويتصدر ريال الساعي للقب ثان فقط في الليغا في ثماني سنوات وأول منذ 2017 الترتيب بفارق نقطة عن الغريم برشلونة بطل الموسمين الماضيين، وستكون الفرصة متاحة أمامه لإعادة فارق النقاط الأربع في حال فوزه على ضيفه ديبورتيفو آلافيس في ختام المرحلة 35 اليوم الجمعة، أي قبل ثلاث مراحل من النهاية في 19 يوليو الحالي.

ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية الخميس عشية لقاء آلافيس وكان سبق أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن مدافعه يعاني "من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط".

وإذا صحت التوقعات، سيغيب مارسيلو عن مواجهات آلافيس، غرناطة، فياريال وليغانيس، حيث من المتوقع أن يحل مكانه الفرنسي فيرلان مندي الذي شارك أساسيا في مباريات عدة هذا الموسم، على أن يعود لمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال على ملعب الاتحاد في 7 أغسطس، علما أن بطل اوروبا 13 مرة خسر مباراة الذهاب في "سانتياغو برنابيو" 1-2.

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