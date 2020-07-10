الكاظمي يتعهد بإعمار العراق وهزيمة الفساد

2020/07/10 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بيانا بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير الموصل من سيطرة جماعة "داعش" الوهابية، ماصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى ا...

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