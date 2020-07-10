إغتيال الهاشمي وخلفيات الوضع الطائفي المُتأزم في العراق ....!!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/07/10 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي أثارإغتيال المسؤول الامني العراقي هشام الهاشمي وهو الخبير في شؤون الارهاب والتنظيمات القاعدية موجة من الفوضى السياسية والامنية والطائفية فيما توالت معظم الاتهامات من مُختلف وسائل الاعلام الخليحية والغربية وحتى من بعض الصحف ووسائل الاعلام العراقي , نحو بعض فصائل الحشد الشعبي ولا سيما الموالية منها لايران والحرس الثوري , ..



ورغم أنه من المُستبعد أن تكون بعض فصائل الحشد الشعبي الموالية منها لإيران ور ......





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