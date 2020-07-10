الأديان بشرية تُمنهج البشاعة والإزدواجية والبلادة - سامى لبيب

2020/07/10 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت والبشاعة (120) .- الدين عندما ينتهك إنسانيتنا .



( لا أتذكر عددها ) .- هذا المقال هو إمتداد لمقالى السابق :" ليس وهماً فحسب بل فكرة شديدة الضرر والإنتهاك" فإذا كنت قد تناولت أثر فكرة الإله فى تشويه وإنتهاك النفس البشرية بما تصدره من معانى للإستبداد والقهر والتجهيل والسادية , ففى هذا المقال أتناول فكرة الأديان فى خلق عقلية إزدواجية وبليدة فى ذهنية ون ......





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